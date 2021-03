Covid-19 | morto Marco Bogarelli | era il “re dei diritti tv”

(Di martedì 16 marzo 2021) Lutto nel mondo dello sport e dell’economia cheaveva unito come passione e lavoro: il-19 l’ha portato via Il “re deitv”, è conosciuto così al mondo sportivoche si è spento a 64 anni, nella notte tra il 15 ed il 16 marzo per un aggravamento da-19. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

enricoruggeri : Prima: “aveva un tumore, ma aveva anche il Covid =morto di Covid” Adesso: “ha fatto il vaccino ed è morto poche or… - MediasetTgcom24 : Docente morto a Biella, il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca #covid - Corriere : Marco Bogarelli morto di Covid a 64 anni: era il «re» dei diritti tv - pinosocio : RT @AquileDel: @VittorioFerram1 Vigile urbano del Comune di Vibonati in provincia di Salerno è morto per malore improvviso la sera di luned… - CpiMaci : RT @francescatotolo: Tragedia a #Torino: un uomo, dopo aver appreso di essere positivo al #COVID19, si è sparato un colpo di pistola alla t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto

Un messaggio per suo padre Gianni, che un anno fa èdi. Già il 16 marzo di un anno fa, nel pieno di quel dolore, Tiziano aveva voluto affidare a Facebook un messaggio per suo padre , e ...Ilporta via un personaggio che il calcio italiano ha apprezzato negli ultimi 20 anni, da manager impegnato nelle trattative per la gestione dei diritti televisivi: a 64 anni èMarco ...È morto a 64 anni Marco Bogarelli ... Da alcuni giorni Bogarelli era ricoverato a Milano dopo essersi ammalato di COVID-19. Bogarelli era nato nel 1956 a Milano, dove aveva studiato all’università ...Tv2000 dedica una programmazione speciale alla Giornata nazionale per le vittime del Covid che si celebra il 18 marzo ...