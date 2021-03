Covid | 12 i membri del nuovo CTS | Locatelli prende il posto di Miozzo come coordinatore

Advertising

Miti_Vigliero : Covid: 12 membri in nuovo Cts, Locatelli coordinatore - Ultima Ora - ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, 12 membri nel nuovo Cts coordinato da Franco Locatelli #comitatotecnico-scientifico - acirne : Il nuovo #CTS avrà 12 membri, Locatelli coordinatore, Brusaferro portavoce. Leggo che avrà anche esperti di statist… - americo691 : RT @ALTEMS4: ??#Countdown Instant Report Covid 19 ALTEMS#43 Con questo trend vaccinale a fine mese si vaccina solo il 52% dell’obiettivo in… - enribarbieri : Il portavoce capo della Commissione Ue Eric Mamer: “Commissione Ue non coinvolta nella decisione presa da alcuni S… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid membri

Agenzia ANSA

Bruxelles, 16 mar 19:27 - La decisione presa da alcuni Statidell'Unione europea di sospendere in via precauzionale la somministrazione del vaccino di AstraZeneca,..., il mondo del calcio piange la scomparsa di Antonio Vanacore . L'ex calciatore, diventato poi ... aveva 45 anni ed aveva contratto il qualche settimana fa, insieme ad altridel gruppo ...“A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni di AstraZeneca, sono stati effettuati approfondimenti da parte della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid ...Ashkenazi vola a Mosca dopo l'incontro fra Lavrov ed Hezbollah. Asserendo che tutti i membri di quest'ultimo gruppo siano dei terroristi.