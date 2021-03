Covid, 10 morti nel casertano nelle ultime 24 ore: tasso positività oltre il 10% (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Dieci morti di Covid nelle ultime 24 ore nel casertano: è il bilancio certificato dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che porta a 855 il conto totale delle vittime da inizio pandemia (marzo 2020). Continua a mantenersi alto anche l’indice di positività, pari al 13,2%, visto che nelle ultime 24 ore si sono registrati 329 nuovi contagi su 2478 tamponi effettuati, con 163 guariti; rispetto a ieri l’indice è calato, ma resta sempre oltre la soglia, già alta, del 10%. Con tali cifre è in aumento anche il numero delle persone attualmente positive nel casertano, che è di 6779 (156 in più di ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Diecidi24 ore nel: è il bilancio certificato dal report giornaliero dell’Asl di Caserta, che porta a 855 il conto totale delle vittime da inizio pandemia (marzo 2020). Continua a mantenersi alto anche l’indice di, pari al 13,2%, visto che24 ore si sono registrati 329 nuovi contagi su 2478 tamponi effettuati, con 163 guariti; rispetto a ieri l’indice è calato, ma resta semprela soglia, già alta, del 10%. Con tali cifre è in aumento anche il numero delle persone attualmente positive nel, che è di 6779 (156 in più di ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

