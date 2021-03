Courtney Love ha rischiato di morire: “Pesavo 44 chili” (Di martedì 16 marzo 2021) Courtney Love ha rischiato di morire. Questo il racconto che la vedova di Kurt Cobain ha postato sui social. La frontwoman delle Hole racconta di essere stata ricoverata nell’agosto 2020 a seguito di un’anemia che l’ha portata a pesare appena 44 chili. L’anemia, ricordiamolo, consiste in un abbassamento dei livelli di emoglobina nel sangue con conseguente carenza di trasporto di ossigeno nei tessuti. Ciò avviene quando diminuisce il numero dei globuli rossi. Per questa carenza, nota appunto come anemia, Courtney Love ha rischiato di morire ed è stata costretta a letto per circa un mese. Nel messaggio postato sui social l’artista racconta la sua esperienza e fa sapere ai suoi fan che sta bene. Quando si trovava all’ospedale, però, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021)hadi. Questo il racconto che la vedova di Kurt Cobain ha postato sui social. La frontwoman delle Hole racconta di essere stata ricoverata nell’agosto 2020 a seguito di un’anemia che l’ha portata a pesare appena 44. L’anemia, ricordiamolo, consiste in un abbassamento dei livelli di emoglobina nel sangue con conseguente carenza di trasporto di ossigeno nei tessuti. Ciò avviene quando diminuisce il numero dei globuli rossi. Per questa carenza, nota appunto come anemia,hadied è stata costretta a letto per circa un mese. Nel messaggio postato sui social l’artista racconta la sua esperienza e fa sapere ai suoi fan che sta bene. Quando si trovava all’ospedale, però, ...

