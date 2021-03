Così Putin (con Xi e Iran) tifava per Trump. Parola degli 007 Usa (Di martedì 16 marzo 2021) Il governo russo ha interferito nelle elezioni presidenziali americane cercando di favorire la rielezione di Donald Trump. Il verdetto arriva da un rapporto del Direttorato nazionale per l’intelligence (Dni) americana sul voto del novembre 2020. La Russia – recita il documento pubblicato martedì sera – ha tentato di “denigrare la candidature del presidente Biden e del Partito Drmocratico, di supportare l’ex presidente Trump, di minare la fiducia pubblica nel processo elettorale e di esacerbare le divisioni socio-politiche negli Stati Uniti”. Insieme alla Russia, anche l’Iran ha cercato di alterare dall’esterno il risultato elettorale, ma con una campagna nella direzione opposta, concludono gli 007 di Washington DC. La Repubblica islamica “voleva diminuire le possibilità di rielezione dell’ex presidente Trump – pur ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Il governo russo ha interferito nelle elezioni presidenziali americane cercando di favorire la rielezione di Donald. Il verdetto arriva da un rapporto del Direttorato nazionale per l’intelligence (Dni) americana sul voto del novembre 2020. La Russia – recita il documento pubblicato martedì sera – ha tentato di “denigrare la candidature del presidente Biden e del Partito Drmocratico, di supportare l’ex presidente, di minare la fiducia pubblica nel processo elettorale e di esacerbare le divisioni socio-politiche negli Stati Uniti”. Insieme alla Russia, anche l’ha cercato di alterare dall’esterno il risultato elettorale, ma con una campagna nella direzione opposta, concludono gli 007 di Washington DC. La Repubblica islamica “voleva diminuire le possibilità di rielezione dell’ex presidente– pur ...

