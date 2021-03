Così Instagram cerca di tenere i pedofili lontani dai giovanissimi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - Instagram ha deciso di cambiare alcune 'regole di ingaggio' del social network per proteggere i più giovani. L'età minima per utilizzare Instagram è 13 anni e anche se da tempo all'atto dell'iscrizione viene chiesto di indicare la data di nascita, tra i più giovani sono in pochissimi a dire la verità. "Verificare l'età delle persone online è complicato per tutte le aziende che lavorano in questo settore" affermano in una nota da Instagram, "per affrontare questa sfida, stiamo sviluppando nuove tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che possano aiutarci a garantire la sicurezza dei giovani e lavoriamo a nuove funzioni legate all'eta'". Tra queste la vera innovazione è la limitazione dello scambio di messaggi diretti giovani e adulti di cui non seguono il profilo. Per proteggere i giovani da eventuali ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI -ha deciso di cambiare alcune 'regole di ingaggio' del social network per proteggere i più giovani. L'età minima per utilizzareè 13 anni e anche se da tempo all'atto dell'iscrizione viene chiesto di indicare la data di nascita, tra i più giovani sono in pochissimi a dire la verità. "Verificare l'età delle persone online è complicato per tutte le aziende che lavorano in questo settore" affermano in una nota da, "per affrontare questa sfida, stiamo sviluppando nuove tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che possano aiutarci a garantire la sicurezza dei giovani e lavoriamo a nuove funzioni legate all'eta'". Tra queste la vera innovazione è la limitazione dello scambio di messaggi diretti giovani e adulti di cui non seguono il profilo. Per proteggere i giovani da eventuali ...

