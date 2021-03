Così gli inglesi hanno domato il Covid con i vaccini (e quanto costa il ritardo all’Italia) (Di martedì 16 marzo 2021) A gennaio in Gran Bretagna si moriva di Covid due volte e mezza più che da noi. Adesso la proporzione si è quasi invertita. E i nuovi contagi sono un quarto di quelli italiani Leggi su corriere (Di martedì 16 marzo 2021) A gennaio in Gran Bretagna si moriva didue volte e mezza più che da noi. Adesso la proporzione si è quasi invertita. E i nuovi contagi sono un quarto di quelli italiani

Ultime Notizie dalla rete : Così gli Palù (Aifa): 'Vaccino AstraZeneca alle donne che prendono la pillola? Meglio evitare' Meglio che non lo facciano queste persone? Potrebbe essere così ma aspettiamo '. Lo ha detto a Porta a Porta il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) Giorgio Palù. 'Gli studi validativi ...

Real Madrid - Atalanta, Gasperini: "Qualificazione compromessa dagli episodi" ' Gli episodi hanno compromesso questa qualificazione , sarebbe stata già difficile e si complica quando regali questo tipo di gol'. Gian Piero Gasperini analizza così l'eliminazione della sua Atalanta ...

