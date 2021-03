Cosenza- Vicenza 1-1 | Valentini risponde a Gliozzi

(Di martedì 16 marzo 2021) Oggi 16 Marzo 2021 nello Stadio San Vito si è disputata la partitadi Serie B. Ilcon un lampo nei primi minuti trova il gol del vantaggio provvisorio, e ilnon riesce are subito. Nel secondo parziale invece gli ospiti riescono a segnare la rete del pareggio che terminerà la gara visto che il risultato non cambierà più. Pre: le dichiarazioni degli allenatori: quali sono le formazioni ufficiali?(3-4-1-2): Falcone, Antzoulas, Ingrosso, Legittimo, Gerbo, Sciaudone, Kone, Vera, Bahlouli, Carretta,(4-3-3): Grandi, Cappelletti, Padella,, Barlocco, Zonta, ...

Advertising

zazoomblog : Serie B 29a giornata: il Lecce espugna il ‘Penzo’ ed è secondo pari tra Cosenza e L.R. Vicenza. La classifica -… - LaCnews24 : Serie B, per il Cosenza un altro pareggio: contro il Vicenza finisce 1-1 #calabrianotizie #newscalabria - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - LA SERIE B PASQUALE: ASCOLI ALLE 15 CON COSENZA E VICENZA - - midnight_693 : RT @SoyCalcio_: ?? FINALES #SerieB ?? Venezia 2-3 Lecce ?? ?? Entella 0-2 Cremonese ?? Cosenza 1-1 Vicenza - CosenzaPost : Cosenza, Gliozzi e Falcone non bastano: altro pareggio contro il Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza Vicenza

Ildovrebbe optare invece per un 3 - 4 - 2 - 1 con Falcone tra i pali, pacchetto difensivo formato da Tiritiello, Idda e Legittimo. In mediana Sciaudone e Kone ed esterni Gerbo e ...In attesa che si giochi, possiamo subito presentare il calendario delle sfide: si partirà alle ore 16:00 con Entella Cremonese, poi alle ore 17:00 avremoe Venezia Lecce che ci ...Lagunari affondati dalla doppietta di Coda e dal gol di Pettinari. Finisce invece in parità il match tra Cosenza e Vicenza: Valentini risponde a Gliozzi. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...Al Marulla arriva l’ennesimo pari stagionale per i rossoblù. Gliozzi segna il vantaggio, Falcone para un rigore ma nella ripresa veneti salvati da Valentini ...