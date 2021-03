Cosa sappiamo finora sul piano per la transizione ecologica del ministro Cingolani (Di martedì 16 marzo 2021) (foto: Ernesto Ruscio/Wired)Il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha presentato il programma e i progetti del Recovery plan, che verranno presentati alla Commissione europea per ottenere i fondi del Next generation Eu. Davanti alle commissioni congiunte Industria, attività produttive e ambiente di Senato e Camera il ministro ha precisato che si tratta solo di un primo quadro generale, in quanto i lavori programmatici sono tuttora in atto, per i dettagli dovremmo aspettare l’inizio dell’estate. Tra i punti principali si trovano la definizione delle aree su cui si articolerà l’azione ministeriale, l’obiettivo di avviare una “transizione burocratica” per ridurre i tempi di costruzione degli impianti per le energie rinnovabili e per le valutazioni di impatto ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) (foto: Ernesto Ruscio/Wired)Ilper la, Roberto, ha presentato il programma e i progetti del Recovery plan, che verranno presentati alla Commissione europea per ottenere i fondi del Next generation Eu. Davanti alle commissioni congiunte Industria, attività produttive e ambiente di Senato e Camera ilha precisato che si tratta solo di un primo quadro generale, in quanto i lavori programmatici sono tuttora in atto, per i dettagli dovremmo aspettare l’inizio dell’estate. Tra i punti principali si trovano la definizione delle aree su cui si articolerà l’azione ministeriale, l’obiettivo di avviare una “burocratica” per ridurre i tempi di costruzione degli impianti per le energie rinnovabili e per le valutazioni di impatto ...

Advertising

mante : L’unica cosa che non sarà possibile - ed è una cosa che sappiamo già oggi e che doveva avere avuto un peso in simil… - _zaynshugx : «Mi raccomando, oggi sono alle Iene» TOMMASO, PER SEI MESI CE LA SIAMO CAVATE DA SOLE, CI SIAMO BATTUTE CON LE UNG… - Corriere : ?? Tutto sul caso AstraZeneca - A4L1C3 : RT @rrosasenzaspine: Tommaso che dice questa cosa delle nomination e noi sappiamo a chi si riferisce #exrosmello #prelemi #isola https://t.… - JukaiMilo : Non so perché ma tendiamo a fare questa cosa di deludere le persone che ci piacciono così possono consolarci e star… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sappiamo Astrazeneca, Bassetti: "Istituzioni siano trasparenti" Sulla sospensione del vaccino Astrazeneca, 'in questo momento bisogna essere trasparenti il più possibile, se c'è qualcosa che non sappiamo l'Ema deve dirlo immediatamente . Altra cosa è la rapidità ...

AstraZeneca sospeso, cosa succede a chi ha già fatto la prima dose di vaccino? Il caso AstraZeneca, in Italia e in Europa La sospensione del vaccino, in via temporanea e precauzionale, in Italia, Germania, Francia e Spagna: cosa è successo e cosa sappiamo L'Italia aspetta 40 ...

AstraZeneca e rischio trombi, cosa sappiamo: ecco tutte le domande e le risposte Il Mattino Processo d’appello, Raffaele Lombardo: “Ho combattuto i boss “Non so – aveva aggiunto il presidente della Regione Siciliana ... Secondo Lombardo, come spiega oggi, un vero “attacco a Cosa nostra” che era “interessata all’affare dell’eolico”. ”Nessun rimpallo di ...

I numeri che conosciamo sul vaccino di AstraZeneca La sospensione è frutto di una scelta di tipo politico, precisa l'Aifa, legata al blocco del vaccino AstraZeneca in altri paesi. Ad oggi ci sono 30 casi su 5 milioni di vaccinati in Europa: numeri più ...

Sulla sospensione del vaccino Astrazeneca, 'in questo momento bisogna essere trasparenti il più possibile, se c'è qualcosa che nonl'Ema deve dirlo immediatamente . Altraè la rapidità ...Il caso AstraZeneca, in Italia e in Europa La sospensione del vaccino, in via temporanea e precauzionale, in Italia, Germania, Francia e Spagna:è successo eL'Italia aspetta 40 ...“Non so – aveva aggiunto il presidente della Regione Siciliana ... Secondo Lombardo, come spiega oggi, un vero “attacco a Cosa nostra” che era “interessata all’affare dell’eolico”. ”Nessun rimpallo di ...La sospensione è frutto di una scelta di tipo politico, precisa l'Aifa, legata al blocco del vaccino AstraZeneca in altri paesi. Ad oggi ci sono 30 casi su 5 milioni di vaccinati in Europa: numeri più ...