“Cosa c’è dietro alla guerra con Barbara D’Urso”. Maria De Filippi, soffiata epocale dopo la denuncia di Mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) È scoppiata la bomba in casa Mediaset. A innescarla è la società Fascino di Maria De Filippi con un comunicato ufficiale sulla pgina di Uomini e Donne mandando che una bordata anche a Barbara D’Urso. È successo dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso, durante l’intervista a Pietro Della Piane, fidanzato dell’opinionista del GF Vip Antonella Elia. Tutto risale all’edizione passata di Temptation Island vip parlando della quale, ha rivelato di aver recitato seguendo fedelmente un copione. Parole che hanno creato un vero e proprio panico nel dietro le quinte di Live Non è la D’Urso. Come riportato da DavideMaggio.it sembra che quanto rivelato dall’uomo abbia fatto precipitare in studio addirittura il direttore di rete, Giancarlo Scheri. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) È scoppiata la bomba in casa. A innescarla è la società Fascino diDecon un comunicato ufficiale sulla pgina di Uomini e Donne mandando che una bordata anche a. È successola puntata di Live – Non è la, durante l’intervista a Pietro Della Piane, fidanzato dell’opinionista del GF Vip Antonella Elia. Tutto risale all’edizione passata di Temptation Island vip parlando della quale, ha rivelato di aver recitato seguendo fedelmente un copione. Parole che hanno creato un vero e proprio panico nelle quinte di Live Non è la. Come riportato da DavideMaggio.it sembra che quanto rivelato dall’uomo abbia fatto precipitare in studio addirittura il direttore di rete, Giancarlo Scheri. ...

