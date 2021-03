Corsport: Gattuso e Adl separati in casa, pace solo per la Champions (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante tutti punti sprecati e le occasioni perse, il Napoli non ha “incredibilmente” mai perso di vista il quarto posto e ora, dopo la vittoria contro il Milan, dista solo due punti, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Quella del Napoli si può definire una vera è propria scalata che ha visto protagonista l’allenatore Rino Gattuso. Nonostante la sfiducia conclamata della società e del presidente che dopo la sconfitta di Verona ha cominciato a pensare al suo successore, non ha perso la bussola e ha tirato i remi in barca fino ad arrivare al successo di San Siro Una gran bella soddisfazione, davvero bella, che però va assaporata meglio: domenica con la Roma, tanto per cominciare, con vista sul Crotone e la Juve. Gli esami non sono finiti, non finiscono mai, e del resto non può ritenersi composta anche la frattura interna società-allenatore: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) Nonostante tutti punti sprecati e le occasioni perse, il Napoli non ha “incredibilmente” mai perso di vista il quarto posto e ora, dopo la vittoria contro il Milan, distadue punti, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Quella del Napoli si può definire una vera è propria scalata che ha visto protagonista l’allenatore Rino. Nonostante la sfiducia conclamata della società e del presidente che dopo la sconfitta di Verona ha cominciato a pensare al suo successore, non ha perso la bussola e ha tirato i remi in barca fino ad arrivare al successo di San Siro Una gran bella soddisfazione, davvero bella, che però va assaporata meglio: domenica con la Roma, tanto per cominciare, con vista sul Crotone e la Juve. Gli esami non sono finiti, non finiscono mai, e del resto non può ritenersi composta anche la frattura interna società-allenatore: ...

