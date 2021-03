Coronavirus, sospesa la somministrazione di AstraZeneca in Italia. Morto Marco Bogarelli – LIVE (Di martedì 16 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.57 – Morto Marco Bogarelli L’ex presidente di Infront Italia Marco Bogarelli è Morto all’età di sessantaquattro anni. Era risultato positivo al Covid e ricoverato per una polmonite. Poi il peggioramento del quadro clinico e il decesso. 10.55 – Speranza, “Sospensione di AstraZeneca dopo valutazione dell’istituto tedesco”. Anche la Svezia ferma le somministrazioni 9.54 – Stop AstraZeneca, la campagna di vaccinazione rischia di rallentare. Ma ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.57 –L’ex presidente di Infrontall’età di sessantaquattro anni. Era risultato positivo al Covid e ricoverato per una polmonite. Poi il peggioramento del quadro clinico e il decesso. 10.55 – Speranza, “Sospensione didopo valutazione dell’istituto tedesco”. Anche la Svezia ferma le somministrazioni 9.54 – Stop, la campagna di vaccinazione rischia di rallentare. Ma ...

