Coronavirus | solo quattro casi in Valle del Serchio

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - LegaSalvini : ARCURI PENSAVA ALLE PRIMULE, IL GENERALE FIGLIUOLO INTRODUCE LA REGOLA ANTI SPRECO. DOSI AVANZATE A CHI È «DISPONIB… - Lucia23997964 : RT @LegaSalvini: ARCURI PENSAVA ALLE PRIMULE, IL GENERALE FIGLIUOLO INTRODUCE LA REGOLA ANTI SPRECO. DOSI AVANZATE A CHI È «DISPONIBILE AL… - VSalute4 : #coronavirus, in Veneto dosi #VaccinoAntiCovid solo per richiamo Zaia: “Accordo con medici di base prevede… - pborghilivorno : #coronavirus #europa Ema: 'Solo 30 casi di trombosi su 5 milioni di vaccinati, non è più della media' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo

La Stampa

... estenuante, prova orale, all'abilitazione di un avvocato ai tempi delche, molto probabilmente, verrà valutatosulla base di un 'doppio - orale'? L'ipotesi, anticipata dal ...Attualmente su dieci posti letto del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale pediatrico, sonodue fortunatamente quelli occupati e le condizioni dei piccoli pazienti non sono preoccupanti.Analizzando i casi di circa 70 bambini contagiati dal coronavirus SARS-CoV-2 e ricoverati la scorsa estate, un team di ricerca italiano guidato da ...In Toscana su oltre 24mila malati accertati, solo in 1.599 (50 in più rispetto a sabato 13, più 3,2 per cento) sono ricoverati in ospedale e di questi in 236 (19 in più, più 8,8 per cento) nelle terap ...