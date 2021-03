Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 marzo 2021: 598 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 598 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 24.551 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16 marzo 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 2,4% Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 14.776 (+20). 725 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+7), di cui 113 in terapia intensiva (+6). 13.938 (+8) sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 13, mentre i guariti appena 76.Ad oggi sono 161.928 i Siciliani contagiati dal virus, 4.371 le vittime e 142.781 i guariti.Palermo è ancora una volta la città in ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 598 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 24.551 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 2,4% Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 14.776 (+20). 725 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+7), di cui 113 in terapia intensiva (+6). 13.938 (+8) sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 13, mentre i guariti appena 76.Ad oggi sono 161.928 ini contagiati dal virus, 4.371 le vittime e 142.781 i guariti.è ancora una volta la città in ...

