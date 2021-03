Coronavirus, Salvatore Monni: 'La pandemia a Roma ha messo in evidenza e accentuato le disuguglianze' (Di martedì 16 marzo 2021) Leggi anche > Il professor Monni , parlando con Leggo, ha analizzato i dati emersi dall' analisi del contagio a Roma dall'inizio della seconda ondata: ' I dati dimostrano chiaramente che, per quanto ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) Leggi anche > Il professor, parlando con Leggo, ha analizzato i dati emersi dall' analisi del contagio adall'inizio della seconda ondata: ' I dati dimostrano chiaramente che, per quanto ...

Advertising

mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Aifa sospende l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia #coronavirusitalia - mecca_salvatore : RT @USB_Basilicata: POTENZA | Da domani al via la seconda dose agli ultra ottantenni: nuova organizzazione sull’accoglienza - salvatore_bua : Coronavirus, in Danimarca stop al vaccino AstraZeneca: “Problemi di coagulazione del sangue”. Soternicol - salvatore_bua : Coronavirus, escono di casa con l'autocertificazione falsa. Il giudice: 'Non è reato. Il Dpcm è illegittimo' - la R… - infoitinterno : CORONAVIRUS, MUORE AL SAN SALVATORE DONNA DI ROCCACASALE -