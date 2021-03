Coronavirus, oggi nel Lazio 1.497 nuovi casi, impennata di ricoveri. Ecco il bollettino delle Asl (Di martedì 16 marzo 2021) Su oltre 14.000 tamponi (+2.103 rispetto alla giornata di ieri) e quasi 25.000 antigenici (per un totale di quasi 39.000 test) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.497 nuovi casi positivi. 32 i pazienti deceduti e 610 quelli guariti. Sono aumentati in 24 ore anche i ricoveri: ieri erano 2297 le persone ricoverate (non in terapia intensiva), oggi ne sono 2399. Leggi anche: Asl Latina, infermieri si vaccinano contro il Covid con Pfizer e si contagiano “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi e i ricoveri, sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Su oltre 14.000 tamponi (+2.103 rispetto alla giornata di ieri) e quasi 25.000 antigenici (per un totale di quasi 39.000 test) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.497positivi. 32 i pazienti deceduti e 610 quelli guariti. Sono aumentati in 24 ore anche i: ieri erano 2297 le persone ricoverate (non in terapia intensiva),ne sono 2399. Leggi anche: Asl Latina, infermieri si vaccinano contro il Covid con Pfizer e si contagiano “Diminuiscono i, mentre aumentano i decessi e i, sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. Ia Roma città sono a quota 700. Le ...

BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus Punto stampa oggi alle 14.00 ore a Berna sulla situazione attuale #COVID19. Con… - sole24ore : ?? Via libera dell'Ema a Johnson & Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda bloccano Astrazeneca, Italia ferma un lott… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - PasqualeMarro : #CoronavirusCampania, il bollettino di oggi 16 Marzo 2021 - rewindblu79 : #monrifsiteqn Covid oggi in Italia: dati contagi del 16 marzo 2021. Coronavirus nelle regioni -… -