Coronavirus nel Lazio | bollettino del 16 marzo | 32 morti e 1 497 nuovi positivi 777 a Roma

Advertising

fanpage : Bassetti: “Almeno 500 le persone che lavorano nel mio ospedale che hanno rifiutato il vaccino” - RaiNews : Torna ad essere preoccupante la situazione di New York, città simbolo della prima ondata pandemica, dove i contagi… - Ettore_Rosato : Un anno fa l'Oms dichiarava il #coronavirus #pandemia,una parola alla quale non eravamo abituati e,soprattutto,prep… - CimmeroIl : - crotoneok : ? Calabria, Coronavirus: oltre 300 nuovi casi, 61 sono nel crotonese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

CovidLazio, le altre province Nelle province si registrano 372 casi e sono 10 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 116 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con ...Con la stretta decisa per arginare la diffusione del,... Read More Primo Piano Vaccino ...novità in arrivo per reddito di cittadinanza 16 Marzo 2021 Cambia il reddito di cittadinanza...Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, sono 15.889 (+416 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone cont ...Sono 79 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi ... sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.784 (+14) nel Sud Sardegna, 3.527 (+5) a Oristano, ...