Coronavirus, martedì 16 marzo: sono 1.497 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 14mila tamponi e quasi 25mila antigenici per un totale di quasi 39mila test, si registrano 1.497 casi positivi, 32 decessi e 610 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi e i ricoveri, sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 777. Nella Asl Roma 1 sono 334 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. sono nove i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 296 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 14mila tamponi e quasi 25mila antigenici per un totale di quasi 39mila test, si registrano 1.497 casi positivi, 32 decessi e 610 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi e i ricoveri,stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi777. Nella Asl Roma 1334 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.nove i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2296 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ...

Coronavirus nel Lazio, bollettino del 16 marzo: 32 morti e 1.497 nuovi positivi (777 a Roma) nel Lazio , il bollettino della Regione di martedì 16 marzo: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono oggi 1.497 , su un totale di quasi 39mila test (circa 14mila tamponi e 25mila test antigenici). I morti sono 32, 610 i guariti , ...

