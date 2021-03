Coronavirus, lutto per la Cavese: deceduto il vice commissario tecnico (Di martedì 16 marzo 2021) Il vice allenatore della Cavese Antonio Vanacore è morto nella giornata di martedì per complicazioni legate al Covid. Era ricoverato dal 26 febbraio. Covid, morto Antonio Vanacore: allenatore in seconda della Cavese su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Ilallenatore dellaAntonio Vanacore è morto nella giornata di martedì per complicazioni legate al Covid. Era ricoverato dal 26 febbraio. Covid, morto Antonio Vanacore: allenatore in seconda dellasu Notizie.it.

