Coronavirus, la moglie dell'insegnante novarese morto: 'Non me la sento di dire che sia colpa del vaccino' (Di martedì 16 marzo 2021) Coronavirus, l'Aifa blocca 'in via precauzionale' i vaccini AstraZeneca 15 marzo 2021 Stop ai vaccini AstraZeneca, in Piemonte 'procedere con la campagna vaccinale è una priorità' 16 marzo 2021 ... Leggi su novaratoday (Di martedì 16 marzo 2021), l'Aifa blocca 'in via precauzionale' i vaccini AstraZeneca 15 marzo 2021 Stop ai vaccini AstraZeneca, in Piemonte 'procedere con la campagna vaccinale è una priorità' 16 marzo 2021 ...

Advertising

aibilps : La serenata alla moglie, le note in corsia e, ora, l’inno per il “suo” ospedale - LaPresse_news : Covid, Rosina e Giuseppe ricoverati insieme a Roma: il saluto mano nella mano in #ospedale - LPDScrivere : RT @LPDScrivere: ++Ieri mia moglie insegnante ha chiesto il #Pfizer ma le hanno imposto l'#AstraZeneca. Oggi l'#AIFA sospende l'Astrazeneca… - LPDScrivere : RT @LPDScrivere: ++FINO A IERI L'#AIFA GIURAVA SULLA SICUREZZAVDI #AstraZeneca, OGGI LO SOSPENDE. MIA MOGLIE HA FATTO IL #VACCINO IERI: SON… - LPDScrivere : RT @LPDScrivere: ++Dopo che si è diffuso l'allarme su #ASTRAZENECA mia moglie #insegnante ha chiesto di essere vaccinata con #Pfizer ma no… -