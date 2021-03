Coronavirus Italia, mai cosi tanti: il dato peggiore di sempre (Di martedì 16 marzo 2021) In Italia è stato raggiunto un altro triste record riguardante la pandemia di Covid-19, quella degli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Secondo il bollettino di oggi, martedì 16 marzo, del Ministero della Salute, sono 319 i pazienti che nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati in rianimazione su tutto il territorio nazionale, un numero mai così alto dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I posti letto occupati in terapia intensiva sono in totale 3.256. Non sorprende dunque che a livello nazionale sia stata superata di ben cinque punti la soglia critica del 30% individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020: stando all'ultimo monitoraggio effettuato dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) del 15 marzo, l'indice si attesta al momento al 35%, per un incremento di 4 punti percentuali rispetto al rilevamento ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 marzo 2021) Inè stato raggiunto un altro triste record riguardante la pandemia di Covid-19, quella degli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Secondo il bollettino di oggi, martedì 16 marzo, del Ministero della Salute, sono 319 i pazienti che nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati in rianimazione su tutto il territorio nazionale, un numero mai così alto dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I posti letto occupati in terapia intensiva sono in totale 3.256. Non sorprende dunque che a livello nazionale sia stata superata di ben cinque punti la soglia critica del 30% individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020: stando all'ultimo monitoraggio effettuato dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) del 15 marzo, l'indice si attesta al momento al 35%, per un incremento di 4 punti percentuali rispetto al rilevamento ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Aifa sospende l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia #coronavirusitalia - Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - RaiNews : #Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti nelle ultime 24 ore in Italia - lindamassa95 : RT @rtl1025: ?? Tornano sopra i 20mila (20.396) i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del minist… - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Sono 20.396 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Da ieri sono stati registrati altri 502 morti. Nelle ultime 24 ore… -