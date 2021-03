Coronavirus Italia | il bollettino del 16 marzo 2021 | 20 396 nuovi casi e 502 decessi La situazione nazionale

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono 20.396diine 502 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 20.396 (ieri 15.267)testati:(in aggiornamento) Tamponi (diagnostici e di controllo): 369.375 (ieri 179.015) molecolari: 182572 di cui 17213 positivi pari al 9.42% (ieri 13.6%) rapidi: 186803 di cui 3163 positivi pari al 1.69% (ieri 1%) Attualmente positivi: 536.115 +5758 (ieri 530.357) Ricoverati: 26.098 +760 (ieri 25.338, ...

MediasetTgcom24 : Aifa sospende l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia #coronavirusitalia - Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - RaiNews : #Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Ettore76124585 : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 20.396 nuovi casi. I decessi sono 502: mai così tanti da fine gennaio - FabiParraguezM : RT @Corriere: Il bollettino di oggi: 20.396 nuovi casi. I decessi sono 502: mai così tanti da fine gennaio -

Oggi 20.396 nuovi casi e 502 morti . I tamponi sono circa 370mila. Le terapie intensive crescono di 99 unità (319 ingressi del giorno), i ricoveri di 760. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenas (...Tornano sopra i 20mila (20.396) i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale a 3.258.770. Ieri i casi individuati erano stati 15.267. Sono invece ben 502 le vittime in ...L’Italia è il Paese più longevo d’Europa, con 14 milioni di over-65 sul totale della popolazione (il 22,8%) e più di 15mila ultracentenari. Questo ...Perché diversi paesi europei, tra cui l’Italia, hanno sospeso in via precauzionale l’uso del vaccino dell’AstraZeneca? Quali segnalazioni sono state inviate all’Agenzia europea del farmaco? L’utilità ...