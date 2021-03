Coronavirus Italia: 502 morti in 24 ore. E oltre 20mila positivi (Di martedì 16 marzo 2021) Balzo improvviso dei morti per Coronavirus, in tutt'Italia: 502 nelle ultime 24 ore. E' il dato di oggi, 16 marzo. E tornano sopra i 20mila (20.396) i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) Balzo improvviso deiper, in tutt': 502 nelle ultime 24 ore. E' il dato di oggi, 16 marzo. E tornano sopra i(20.396) ial test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute L'articolo proviene da Firenze Post.

