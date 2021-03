Coronavirus, individuata una nuova variante a Novara (Di martedì 16 marzo 2021) Una nuova variante del Covid-19 è stata individuata a Novara. Broccolo: “Potrebbe cambiare l’efficienza dei vaccini”. Novara – Una nuova variante del Covid-19 è stata individuata a Novara. A confermare la scoperta il professor Francesco Broccolo ai microfoni dell’AdnKronos: “In una donna della provincia di Novara abbiamo scoperto una mutazione ‘speciale’ del virus che è una inconsueta combinazione di varianti note e nuove“. Il virologo dell’Università degli Studi Milano-Bicocca è entrato nei particolari della scoperta: “Questa mutazione comprende le caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana, più quattro mutazioni finora non associate a nessuna variante in particolare. La paziente sta ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Unadel Covid-19 è stata. Broccolo: “Potrebbe cambiare l’efficienza dei vaccini”.– Unadel Covid-19 è stata. A confermare la scoperta il professor Francesco Broccolo ai microfoni dell’AdnKronos: “In una donna della provincia diabbiamo scoperto una mutazione ‘speciale’ del virus che è una inconsueta combinazione di varianti note e nuove“. Il virologo dell’Università degli Studi Milano-Bicocca è entrato nei particolari della scoperta: “Questa mutazione comprende le caratteristiche delle varianti inglese e nigeriana, più quattro mutazioni finora non associate a nessunain particolare. La paziente sta ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, individuata in Francia una nuova variante con 9 mutazioni. Accertamenti sull’eventuale capacità di sfu… - RaiNews : Individuata per la prima volta su un uomo, di circa 60 anni, arrivato all'aeroporto di Narita, a Tokyo dal Paese de… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, individuata in Francia una nuova variante con 9 mutazioni. Accertamenti sull’eventuale capacità di sfuggire… - MSantariga : RT @ElioLannutti: Coronavirus, individuata in Francia una nuova variante con 9 mutazioni. Accertamenti sull’eventuale capacità di sfuggire… - marino29b : RT @dukana2: #Covid19??individuata in #Francia una nuova variante con 9 mutazioni. Accertamenti sull'eventuale capacità di sfuggire ai #tam… -