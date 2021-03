Coronavirus, in Sicilia 598 nuovi positivi e 13 morti (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 598 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.551 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,4%, stabile rispetto a ieri . La regione decima nel contagio in base al ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 598 ial Covid19 insu 24.551 tamponi processati, con una incidenza didi quasi il 2,4%, stabile rispetto a ieri . La regione decima nel contagio in base al ...

