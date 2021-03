Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 marzo: 502 vittime (Di martedì 16 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 16 marzo 2021, registrano 20.396 casi e 502 vittime. In crescita di nuovo il numero dei nuovi positivi giornalieri, così come alto il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività ancora al 5,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 536.115 con un incremento di 5.758 casi. 319 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.116 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 25mila il totale dei ricoverati, oggi è di 26.098 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, martedì 162021, registrano 20.396 casi e 502. In crescita di nuovo il numero dei nuovi positivi giornalieri, così come alto il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività ancora al 5,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 536.115 con un incremento di 5.758 casi. 319 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.116 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 25mila il totale dei ricoverati, oggi è di 26.098 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, ...

