Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 marzo: 20.396 nuovi casi, i morti sono 502 (Di martedì 16 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 20.396 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 15.267. Aumentano i tamponi effettuati: 369.375, contro i 179.015 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,5% (ieri 8,5%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari. sono 502 i morti, 99 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 marzo (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021) Nelle ultime 24 orestati 20.396 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 15.267. Aumentano i tamponi effettuati: 369.375, contro i 179.015 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,5% (ieri 8,5%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi che si sommano a quelli molecolari.502 i, 99 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la ...

