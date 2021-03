Coronavirus in Campania, i dati del 15 marzo: 2.656 nuovi positivi e 1.564 guariti (Di martedì 16 marzo 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 15 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.656 positivi su 22.456 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.656 positivi al Coronavirus in Campania, di cui 446 casi identificati da test antigenici rapidi, 1.564 guariti e 65 decessi, di cui 31 nelle ultime 48 ore e Leggi su 2anews (Di martedì 16 marzo 2021)in: il bollettino di ieri 15dell’unità di Crisi regionale riporta 2.656su 22.456 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.656alin, di cui 446 casi identificati da test antigenici rapidi, 1.564e 65 decessi, di cui 31 nelle ultime 48 ore e

