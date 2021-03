Coronavirus: impennata nel numero di decessi, crollano le vaccinazioni (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 20.396 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 369.375 tamponi totali (ieri 179.015) di cui 182.572 molecolari (ieri 106.703) e 186.803 test rapidi (ieri 72.312). Scende il rapporto positivi/tamponi totali a 5,52% (ieri 8,52%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 3,2 milioni. Sono 502 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 103mila morti da inizio pandemia. Continua a crescere sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 99 in più, 3.256 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 760 in più rispetto a ieri (sono 26.098 in totale). La Regione con più nuovi casi è la Lombardia (4.235), seguita da Campania (2.656), Emilia Romagna (2.184), Piemonte (2.074), Veneto (1.901), Lazio (1.497), ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 20.396 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 369.375 tamponi totali (ieri 179.015) di cui 182.572 molecolari (ieri 106.703) e 186.803 test rapidi (ieri 72.312). Scende il rapporto positivi/tamponi totali a 5,52% (ieri 8,52%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 3,2 milioni. Sono 502 iregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 103mila morti da inizio pandemia. Continua a crescere sia ildi pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 99 in più, 3.256 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 760 in più rispetto a ieri (sono 26.098 in totale). La Regione con più nuovi casi è la Lombardia (4.235), seguita da Campania (2.656), Emilia Romagna (2.184), Piemonte (2.074), Veneto (1.901), Lazio (1.497), ...

