Coronavirus, impennata dei decessi: 502 nelle ultime 24 ore. In aumento gli ingressi in terapia intensiva (Di martedì 16 marzo 2021) Il bollettino del 16 marzo Torna a salire, come ogni martedì, il numero di casi positivi segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute: sono 20.396 le persone trovate positive al contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore, più delle 15.627 individuate ieri. Il numero totale dei casi, dall'inizio della pandemia, ammonta a 3.173.640, mentre sono 2.619.654 i cittadini italiani che hanno superato la Covid-19. Nell'ultima giornata, sono stati registrati 502 decessi, più delle 354 morti segnalate nel bollettino del giorno precedente. Il totale delle vittime ha raggiunto quota 103.001. La situazione negli ospedali italiani Delle 536.115 persone attualmente positive al Sars-CoV-2, 26.098 sono ricoverate con sintomi (ieri erano 25.388), 3.256 si trovano nei reparti di ...

