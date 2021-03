Coronavirus, il messaggio al genitore scomparso lo scorso anno (Di martedì 16 marzo 2021) Tiziano Pandolfi ha deciso di scrivere una lettera al padre, morto di Covid esattamente un anno fa, e di pubblicarla sul suo profilo Facebook. Covid, la lettera al padre morto un anno fa: “Questo mondo non ti sarebbe piaciuto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Tiziano Pandolfi ha deciso di scrivere una lettera al padre, morto di Covid esattamente unfa, e di pubblicarla sul suo profilo Facebook. Covid, la lettera al padre morto unfa: “Questo mondo non ti sarebbe piaciuto” su Notizie.it.

Advertising

megamodo : Dopo il successo di 'Billy Blu' al Festival di Sanremo 2020, Marco Sentieri torna a parlare di bullismo, quello che… - kiara86769608 : RT @fanpage: 'Tutti insieme ce la faremo'. Il messaggio del Premier #GiuseppeConte nel pieno dell'emergenza #coronavirus @GiuseppeConteIT h… - shedarestoask : @diMartedi per favore potete sospendere la pubblicità su La7 delle lampadine Biovitae se il messaggio non è compro… - shedarestoask : @OttoemezzoTW per favore potete sospendere la pubblicità su La7 delle lampadine Biovitae se il messaggio non è com… - shedarestoask : @nonelarena per favore potete sospendere la pubblicità su La7 delle lampadine Biovitae se il messaggio non è compr… -