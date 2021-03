Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 16 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 16 marzo Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 20.396 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 14.116 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 502 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 369.375. Il tasso di positività diminuisce del -3,0% e si attesta al 5,5%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 ad oggi è di 6.883.378 persone. Forte aumento dei ricoveri in terapia intensiva con 99 pazienti in più di ieri. Aumentano allo stesso ... Leggi su zon (Di martedì 16 marzo 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute ilcon isui contagi da, aggiornato ad16: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 20.396 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 14.116 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 502 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 369.375. Il tasso di positività diminuisce del -3,0% e si attesta al 5,5%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 adè di 6.883.378 persone. Forte aumento dei ricoveri in terapia intensiva con 99 pazienti in più di ieri. Aumentano allo stesso ...

