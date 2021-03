Coronavirus, i dati del 16 marzo: +308 positivi a Monza e Brianza (Di martedì 16 marzo 2021) Il bollettino della Regione di martedì 16 marzo 2021: sono +308 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono +4.235 in Lombardia con 49.068 tamponi effettuati con un rapporto di positività dell’8,6%. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 16 marzo 2021) Il bollettino della Regione di martedì 162021: sonoi nuovi casiin provincia di, sono +4.235 in Lombardia con 49.068 tamponi effettuati con un rapporto dità dell’8,6%.

Advertising

RaiNews : Si riempiono ancora le terapie intensive per coronavirus in Italia, nelle ultime ventiquattro ore sono salite a 3.2… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia altri 20.396 casi con 369.375 tamponi e 502 vittime - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #16marzo ?? 1.247 nuovi casi ?? 23.470 tamponi eseguiti ?? 1.669 ricoverati (+26 da ieri… - ric_bra74 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - ilpostdice : @ilpostdice 'in quel momento, nel caso in cui non siano conservabili. La nuova disposizione era già stata anticipat… -