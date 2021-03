Coronavirus, avviato lo screening promosso da Farmacie Comunali (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccino anti - Covid, online il portale per la registrazione degli estremamente vulnerabili 15 marzo 2021 Coronavirus, 1247 nuovi casi in Toscana 16 marzo 2021 Coronavirus all'ospedale di Pisa: si ... Leggi su pisatoday (Di martedì 16 marzo 2021) Vaccino anti - Covid, online il portale per la registrazione degli estremamente vulnerabili 15 marzo 2021, 1247 nuovi casi in Toscana 16 marzo 2021all'ospedale di Pisa: si ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus avviato Covid, al via i test di Moderna su neonati e bambini piccoli La società farmaceutica Moderna ha annunciato di aver avviato uno studio che testerà il suo vaccino Covid nei bambini sotto i 12 anni a partire dai sei ...testerà il suo vaccino contro il coronavirus su ...

Coronavirus: campagna vaccinale in Umbria prosegue Inoltre, abbiamo avviato un proficuo confronto con i medici di medicina generale per coinvolgerli nella vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni. I medici potranno inoltre ...

Coronavirus, avviato lo screening promosso da Farmacie Comunali PisaToday Coronavirus Sicilia, insegnante grave dopo vaccino AstraZeneca: avviata procedura di dichiarazione morte cerebrale CALTANISSETTA - È stata avviata la procedura per la dichiarazione di morte cerebrale per la 37enne insegnante di Gela (Caltanissetta) ricoverata da giorni ...

Coronavirus: in Abruzzo ancora 212 casi ( rispetto a ieri),13 deceduti, positivi a 60626 Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12372 (-434 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronaviru ...

