Coronavirus, 81 vittime in Lombardia. Raddoppiano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva (83, ieri 38) (Di martedì 16 marzo 2021) Il bollettino del 16 marzo Sono 83 i pazienti positivi al Coronavirus che vanno ad aggiungersi ai ricoveri nelle terapie intensive della regione Lombardia nelle ultime 24 ore (ieri il numero dei nuovi ingressi era stato pari a 38, due giorni fa 39 e tre giorni fa 54. Il totale delle persone in terapia intensiva si attesta a quota 765. Nei reparti ordinari degli ospedali lombardi ci sono invece 6.474 pazienti ricoverati per Covid – +306 rispetto a ieri quando erano 6.198, il giorno prima 6.077 e quello prima ancora 6.068. Da ieri la regione registra altre 81 vittime (24 ore fa erano state 79, il giorno prima 61, tre giorni fa66. Il computo dei decessi collegati a Sars-Cov-2 dall’inizio della pandemia è di 29.380. I nuovi casi di ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) Il bollettino del 16 marzo Sono 83 i pazienti positivi alche vanno ad aggiungersi ainelle terapie intensive della regionenelle ultime 24 ore (il numero dei nuovi ingressi era stato pari a 38, due giorni fa 39 e tre giorni fa 54. Il totale delle persone insi attesta a quota 765. Nei reparti ordinari degli ospedali lombardi ci sono invece 6.474 pazienti ricoverati per Covid – +306 rispetto aquando erano 6.198, il giorno prima 6.077 e quello prima ancora 6.068. Dala regione registra altre 81(24 ore fa erano state 79, il giorno prima 61, tre giorni fa66. Il computo dei decessi collegati a Sars-Cov-2 dall’inizio della pandemia è di 29.380. I nuovi casi di ...

