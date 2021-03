Coronavirus, 20.396 casi e 502 decessi in 24 ore (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i casi di Covid-19 in Italia. Dai 15.267 di ieri ai 20.396 di oggi, a fronte di 369.375 tamponi effettuati con l’indice di positività al 5,5%. Si registra però un balzo delle vittime, con 502 morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.I guariti sono 14.116 mentre gli attuali positivi crescono di 5.758 unità a 536.115. Sul fronte dei ricoveri si registra una nuova significativa crescita: 26.098 ricoverati nei reparti ordinari (+760), nelle terapie intensive ci sono 3.256 degenti con una crescita complessiva di 99 pazienti e 319 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 506.761 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.235), seguita da Campania (2.656) ed Emilia-Romagna (2.148).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere idi Covid-19 in Italia. Dai 15.267 di ieri ai 20.396 di oggi, a fronte di 369.375 tamponi effettuati con l’indice di positività al 5,5%. Si registra però un balzo delle vittime, con 502 morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.I guariti sono 14.116 mentre gli attuali positivi crescono di 5.758 unità a 536.115. Sul fronte dei ricoveri si registra una nuova significativa crescita: 26.098 ricoverati nei reparti ordinari (+760), nelle terapie intensive ci sono 3.256 degenti con una crescita complessiva di 99 pazienti e 319 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 506.761 persone. La regione con il maggior numero diè la Lombardia (4.235), seguita da Campania (2.656) ed Emilia-Romagna (2.148).(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

