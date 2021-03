Coronavirus | 12 membri nel nuovo Cts e Locatelli coordinatore

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti dimissioni deldel Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza, ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche mediante la riduzione del numero dei componenti. In quest’ottica – si legge in una nota -, saranno coinvolti esperti appartenenti non solo al campo scientifico-sanitario ma anche ad altri settori. Curcio, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dunque avviato il percorso per la formalizzazione di una nuova ordinanza di protezione civile che modifichi l’attuale assetto del Comitato Tecnico Scientifico, prevedendo la partecipazione del presidente del Consiglio Superiore di Sanità del ministero ...