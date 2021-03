Corona si taglia nuovamente le vene, la madre; “Lo avranno sulla coscienza” (Di martedì 16 marzo 2021) Ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale “Niguarda” di Milano, dove è stato trasportato dopo essersi tagliato le vene e aver dato di matto quando i carabinieri sono arrivati a casa sua per riportarlo in carcere, non appena ha ripreso i sensi, Fabrizio Corona ha cercato nuovamente di tagliarsi le vene. Questa volta utilizzando una biro, visto che attorno a lui non c’era alcuna potenziale arma. La situazione, insomma, è grave, e anche il legale dell’ex paparazzo dei vip, Ivano Chiesa, non ha nascosto di essere molto preoccupato per la salute del suo assistito, contro il quale secondo lui c’è un vero e proprio accanimento giudiziario. Dello stesso avviso anche la mamma di Corona, Gabriella Previtera, che ha avuto un malore quando i carabinieri hanno cercato di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 marzo 2021) Ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale “Niguarda” di Milano, dove è stato trasportato dopo essersito lee aver dato di matto quando i carabinieri sono arrivati a casa sua per riportarlo in carcere, non appena ha ripreso i sensi, Fabrizioha cercatodirsi le. Questa volta utilizzando una biro, visto che attorno a lui non c’era alcuna potenziale arma. La situazione, insomma, è grave, e anche il legale dell’ex paparazzo dei vip, Ivano Chiesa, non ha nascosto di essere molto preoccupato per la salute del suo assistito, contro il quale secondo lui c’è un vero e proprio accanimento giudiziario. Dello stesso avviso anche la mamma di, Gabriella Previtera, che ha avuto un malore quando i carabinieri hanno cercato di ...

