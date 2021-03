"Coppia composta da madre e padre? Normale". Follia, Francesco Vecchi massacrato per questa frase: dite grazie all'Europa (Di martedì 16 marzo 2021) Si scatena la polemica a Mattino 5, il programma di mattino in onda su Canale 5. Polemica dentro e fuori il programma. Il tutto accade sul finire della prima parte del programma, quando il conduttore, Francesco Vecchi, parlava con i suoi ospiti del fatto che l'Unione Europea abbia deciso di spendersi in consigli su quelle che sarebbero parole sconvenienti, insomma da evitare. E tra queste, con grande sorpresa, si scoprono esserci anche "madre" e "padre". Secondo la Ue, infatti, ricorrere alle parole padre e madre potrebbe essere offensivo per le coppie omogenitoriali. Pura Follia. E Vecchi, a Mattino 5, ha detto la sua sulla bizzarra presa di posizione di Bruxelles, mostrando di non capirne i presupposti. E per spiegare il suo punto di vista, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Si scatena la polemica a Mattino 5, il programma di mattino in onda su Canale 5. Polemica dentro e fuori il programma. Il tutto accade sul finire della prima parte del programma, quando il conduttore,, parlava con i suoi ospiti del fatto che l'Unione Europea abbia deciso di spendersi in consigli su quelle che sarebbero parole sconvenienti, insomma da evitare. E tra queste, con grande sorpresa, si scoprono esserci anche "" e "". Secondo la Ue, infatti, ricorrere alle parolepotrebbe essere offensivo per le coppie omogenitoriali. Pura. E, a Mattino 5, ha detto la sua sulla bizzarra presa di posizione di Bruxelles, mostrando di non capirne i presupposti. E per spiegare il suo punto di vista, ha ...

