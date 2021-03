Coppa America: New Zealand si porta sul 6-3, ma Luna Rossa non molla (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa è ancora in partita, ma Emirates Team New Zealand è a un passo dal trionfo in Coppa America dopo aver vinto l'unica regata della quinta giornata portandosi sul 6-3. Si vince al meglio delle 13, quindi con 7 punti. La regata 10, che avrebbe potuto essere quella decisiva per i neozelandesi, è stata annullata per vento oscillante non stabile sul golfo di Hauraki ad Auckland e rinviata a domani. Luna Rossa Prada Pirelli ha dato filo da torcere ai rivali nella regata numero 9, la più avvincente disputata finora in questa 36a edizione di America's Cup. Le emozioni della nona regata La giornata si apre con la pressione tutta sull'equipaggio italiano che sconta il pesantissimo 5-3 patito nella rocambolesca giornata precedente, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 marzo 2021)è ancora in partita, ma Emirates Team Newè a un passo dal trionfo indopo aver vinto l'unica regata della quinta giornatandosi sul 6-3. Si vince al meglio delle 13, quindi con 7 punti. La regata 10, che avrebbe potuto essere quella decisiva per i neozelandesi, è stata annullata per vento oscillante non stabile sul golfo di Hauraki ad Auckland e rinviata a domani.Prada Pirelli ha dato filo da torcere ai rivali nella regata numero 9, la più avvincente disputata finora in questa 36a edizione di's Cup. Le emozioni della nona regata La giornata si apre con la pressione tutta sull'equipaggio italiano che sconta il pesantissimo 5-3 patito nella rocambolesca giornata precedente, ...

