Coppa America, Luna Rossa spalle al muro: New Zealand avanti 6-3 (Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa lotta ma cede a New Zealand, che si aggiudica la nona rega dell’America’s Cup e ora conduce 6-3. I kiwi sono ad un solo successo dal trionfo. La giornata condizionata dal vento, ad Auckland, va in archivio con una sola sfida. La barca italiana interpreta la gara in maniera magistrale fino all’epilogo, quando il Team Prada viene tradito da un salto di vento. La decima regata è stata rinviata. New Zealand, con un successo domani, può conquistare il trofeo. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 16 marzo 2021)lotta ma cede a New, che si aggiudica la nona rega dell’’s Cup e ora conduce 6-3. I kiwi sono ad un solo successo dal trionfo. La giornata condizionata dal vento, ad Auckland, va in archivio con una sola sfida. La barca italiana interpreta la gara in maniera magistrale fino all’epilogo, quando il Team Prada viene tradito da un salto di vento. La decima regata è stata rinviata. New, con un successo domani, può conquistare il trofeo. Funweek.

