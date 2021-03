Cooperazione tra amministrazione Melucci ed edicolanti | si lavora a un’intesa

(Di martedì 16 marzo 2021) Confronto in videoconferenza, questa mattina, tra il sindaco Rinaldoe i rappresentanti deglitarantini.Grazie anche alla collaborazione della consigliera comunale Federica Simili, si sta valutando la possibilità di sottoscrivereche rinforzi latra Comune ed. Una necessità scaturita anche dalla situazione che stanno attraversando questi esercenti, colpiti nel particolare dalla crisi delle vendite di prodotti editoriali, ma più in generale dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.«Abbiamo ascoltato la voce degli– le parole del sindaco–, oggi abbiamo compiuto un primo passo per valutare quale piattaforma convenzionale attivare. Pensiamo che le edicole possano offrire servizi innovativi, anche di ...

