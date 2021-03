Contratti supplenti Covid, non vanno revocati nelle regioni dichiarate rosse (Di martedì 16 marzo 2021) comunicato Segreteria FederATA - Constatiamo con amarezza che, purtroppo, sembra si sia tornati drammaticamente indietro nel tempo. La pandemia sta di nuovo galoppando con numerosi contagi anche fra i colleghi, ai quali FederAta è vicina come sempre, e si rivedono anche certe disposizioni cervellotiche e fuori da ogni normativa vigente; L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) comunicato Segreteria FederATA - Constatiamo con amarezza che, purtroppo, sembra si sia tornati drammaticamente indietro nel tempo. La pandemia sta di nuovo galoppando con numerosi contagi anche fra i colleghi, ai quali FederAta è vicina come sempre, e si rivedono anche certe disposizioni cervellotiche e fuori da ogni normativa vigente; L'articolo .

