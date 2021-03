Conte, il divorzio da Casaleggio e la nuova piattaforma del M5S (Di martedì 16 marzo 2021) L’addio è un passo, l’unica speranza è che non volino gli stracci portando il ‘divorzio’ tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. Come spiega Adnkronos, Beppe Grillo e Giuseppe Conte starebbero pensando a una nuova piattaforma, il progetto sarebbe ancora in fase embrionale ma, di fatto, già in progettazione. Due-tre mesi per realizzare la nuova creatura che prenderà il posto di Rousseau, ma che, questa è l’idea, sarà un patrimonio del M5S. Restando nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida del Movimento in futuro, da qui al 2050, per dirla alla Grillo. Spiega La Stampa: Grillo e Conte ne hanno discusso e concordano sul fatto che se non ci sarà un passo indietro da parte di Casaleggio, sarà necessario arrivare al ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) L’addio è un passo, l’unica speranza è che non volino gli stracci portando il ‘’ tra M5S e Davidedritto in Tribunale. Come spiega Adnkronos, Beppe Grillo e Giuseppestarebbero pensando a una, il progetto sarebbe ancora in fase embrionale ma, di fatto, già in progettazione. Due-tre mesi per realizzare lacreatura che prenderà il posto di Rousseau, ma che, questa è l’idea, sarà un patrimonio del M5S. Restando nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida del Movimento in futuro, da qui al 2050, per dirla alla Grillo. Spiega La Stampa: Grillo ene hanno discusso e concordano sul fatto che se non ci sarà un passo indietro da parte di, sarà necessario arrivare al ...

Advertising

GeMa7799 : Grillo e Conte danno un calcio a “Rousseau” e preparano una super piattaforma da 400mila euro... L’addio è un passo… - LBiglione : @giodiamanti A prescindere che l sondaggi non sono voti, a prescindere che se col 2% ha rispedito al mittente conte… - frabarraco : Già ai tempi di Pannella il partito radicale ha avuto sbandamento,dopo il periodo delle leggi sul divorzio e sulla… - Giovann22002659 : @Gladys82012839 @RosaciGiovanni CASALINO stava a vedere il suo libro in televisione non poteva pensare a conte a FA… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte divorzio M5S, Grillo e Conte accelerano su nuova piattaforma: addio a Rousseau a un passo ... l'unica speranza è che non volino gli stracci portando il 'divorzio' tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo e Giuseppe Conte starebbero pensando ...

M5S: Grillo e Conte accelerano su nuova piattaforma, addio a Rousseau a un passo L'addio è un passo, l'unica speranza è che non volino gli stracci portando il 'divorzio' tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo e Giuseppe Conte starebbero pensando a una nuova piattaforma, il progetto sarebbe ancora in fase ...

Conte, il divorzio da Casaleggio e la nuova piattaforma del M5S neXt Quotidiano Conte, il divorzio da Casaleggio e la nuova piattaforma del M5S Ormai le strade di Davide Casaleggio e del Movimento 5 Stelle vanno in due direzioni diverse. E Beppe Grillo e Giuseppe Conte starebbero pensando a una nuova piattaforma ...

M5S-Rousseau, la difficile trattativa per una separazione consensuale Il rapporto con l’associazione guidata da Davide Casaleggio è uno dei nodi più intricati per Conte, impegnato nel rilancio del movimento. Al centro (anche) un arretrato di 450mila euro ...

... l'unica speranza è che non volino gli stracci portando il '' tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo e Giuseppestarebbero pensando ...L'addio è un passo, l'unica speranza è che non volino gli stracci portando il '' tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo e Giuseppestarebbero pensando a una nuova piattaforma, il progetto sarebbe ancora in fase ...Ormai le strade di Davide Casaleggio e del Movimento 5 Stelle vanno in due direzioni diverse. E Beppe Grillo e Giuseppe Conte starebbero pensando a una nuova piattaforma ...Il rapporto con l’associazione guidata da Davide Casaleggio è uno dei nodi più intricati per Conte, impegnato nel rilancio del movimento. Al centro (anche) un arretrato di 450mila euro ...