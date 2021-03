Confermato il credito d’imposta del 50% sulla pubblicità, investi con Bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) È stato Confermato l’aiuto concreto alle attività che intendono rilanciarsi e farlo sapere attraverso i giornali online locali, come Bergamonews. Per gli anni 2021 e 2022 viene riproposto il bonus pubblicità: la legge di bilancio conferma il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari al 50%: promuovere la propria attività risulta così particolarmente conveniente. L’agevolazione viene calcolata utilizzando il criterio volumetrico introdotto dal decreto Cura Italia, cioè considerando l’intero valore delle risorse investite nell’anno. L’obiettivo è favorire la promozione di aziende, realtà commerciali e non, aiutandole a ripartire in questo difficile periodo segnato dalla pandemia. Per l’effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) È statol’aiuto concreto alle attività che intendono rilanciarsi e farlo sapere attraverso i giornali online locali, come. Per gli anni 2021 e 2022 viene riproposto il bonus: la legge di bilancio conferma ilsuglimenti pubblicitari al 50%: promuovere la propria attività risulta così particolarmente conveniente. L’agevolazione viene calcolata utilizzando il criterio volumetrico introdotto dal decreto Cura Italia, cioè considerando l’intero valore delle risorsete nell’anno. L’obiettivo è favorire la promozione di aziende, realtà commerciali e non, aiutandole a ripartire in questo difficile periodo segnato dalla pandemia. Per l’effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, il Dipartimento ...

Confermato il credito d’imposta del 50% sulla pubblicità, investi con Bergamonews BergamoNews Nel 2020 l'indebitamento medio delle famiglie del Reatino ammonta a 26.928 euro RIETI - La pandemia di Covid-19 ha confermato l’atteggiamento tradizionalmente prudente delle famiglie italiane sul fronte dell’indebitamento per finanziare consumi o ...

