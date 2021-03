Conferenza stampa Inzaghi: «Godiamoci la serata contro il Bayern» (Di martedì 16 marzo 2021) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta in terra bavarese di Champions League contro il Bayern Monaco. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 IMPORTANZA – «Sappiamo quanto abbiamo lavorato per giocare sfide come quella di domani, faremo una gara importante perché in questa Champions non avevamo ancora perso e vogliamo fare bene». CHAMPIONS COME ABITUDINE – «Bisognerà farla con più frequenza, gli Ottavi mancavano da venti anni. Sono d’accordo che dobbiamo cercare di centrarla con frequenza, ma davanti abbiamo 5 corazzate più l’Atalanta». PERCORSO – «Noi dobbiamo goderci una serata come domani, spero possa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Simoneha parlato alla vigilia diMonaco-Lazio Simone, allenatore della Lazio, ha parlato inalla vigilia della trasferta in terra bavarese di Champions LeagueilMonaco. LEGGI LAINTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 IMPORTANZA – «Sappiamo quanto abbiamo lavorato per giocare sfide come quella di domani, faremo una gara importante perché in questa Champions non avevamo ancora perso e vogliamo fare bene». CHAMPIONS COME ABITUDINE – «Bisognerà farla con più frequenza, gli Ottavi mancavano da venti anni. Sono d’accordo che dobbiamo cercare di centrarla con frequenza, ma davanti abbiamo 5 corazzate più l’Atalanta». PERCORSO – «Noi dobbiamo goderci unacome domani, spero possa ...

