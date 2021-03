Conferenza stampa di Giorgia Meloni. Segui la diretta (Di martedì 16 marzo 2021) Fratelli d’Italia presente un pacchetto di proposte sulla riforma del pianeta giustizia. A illustrarle è òa presidente Giorgia Meloni nel corso di una Conferenza stampa nella sala della Fondazione Alleanza nazionale. Insieme alla leader intervengono i capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. E il responsabile giustizia Andrea Delmastro. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Fratelli d’Italia presente un pacchetto di proposte sulla riforma del pianeta giustizia. A illustrarle è òa presidentenel corso di unanella sala della Fondazione Alleanza nazionale. Insieme alla leader intervengono i capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. E il responsabile giustizia Andrea Delmastro. L'articolo Secolo d'Italia.

Advertising

RobertoBurioni : Stavo ascoltando conferenza stampa di EMA sul vaccino AZ ma quando ho sentito la direttrice affermare 'l'incidenza… - Antonio_Tajani : Siamo al lavoro per aiutare famiglie e imprese con un buon dl sostegno.Oggi @forza_italia incontra imprenditori,com… - SkyTG24 : Vaccino AstraZeneca sospeso, alle 14 conferenza stampa Ema in diretta - caselli_s : RT @operatwitt: @lucianocapone Aggiungo (dopo aver guardato la conferenza stampa): EMA: Ragazzi, non so se avete notato che c'è una pandem… - MariaGiuliaDelf : RT @ultimenotizie: 'Fino al 10 marzo ci sono stati 30 casi' di eventi tromboembolici riportati su quasi 5 milioni di persone vaccinate con… -