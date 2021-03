Condominio: chi paga le spese per la riparazione dei balconi? (Di martedì 16 marzo 2021) Daniele Paolanti - Vediamo chi paga le spese per riparare i balconi in Condominio, tenendo conto della distinzione tra balconi veri e propri e parti decorative degli stessi. Leggi su studiocataldi (Di martedì 16 marzo 2021) Daniele Paolanti - Vediamo chileper riparare iin, tenendo conto della distinzione traveri e propri e parti decorative degli stessi.

Advertising

Anitasamp2 : @aAnnanka @fuoridalcorotv Oltre il danno la beffa ,xchè devi pagare le tasse le spese di condominio ,luce ,gas acqu… - Satryland59 : RT @Moonlightshad1: @donnadimezzo Poro cocco, ha meno elettori di un condominio e pretende di insegnare agli altri partiti chi può o non pu… - Ecatetriformis : RT @Moonlightshad1: @donnadimezzo Poro cocco, ha meno elettori di un condominio e pretende di insegnare agli altri partiti chi può o non pu… - CarriaggioM : RT @Moonlightshad1: @donnadimezzo Poro cocco, ha meno elettori di un condominio e pretende di insegnare agli altri partiti chi può o non pu… - ClaudioMancin18 : RT @Moonlightshad1: @donnadimezzo Poro cocco, ha meno elettori di un condominio e pretende di insegnare agli altri partiti chi può o non pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Condominio chi Mascherine, distanze e tanto cuore: la benedizione delle case, oggi In genere si bussava ad ogni porta e l'accoglienza era quasi unanime, non solo di chi frequenta la ... 'Don Pa', c'è più gente alla benedizione delle case che alla riunione di condominio!... La ...

Interventi inclusi nell'efficientamento energetico degli edifici ...strutture condominiali o che includano le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Chi può accedere agli sgravi per efficientamento energetico Possono accedere agli sgravi fiscali ...

Infiltrazioni provenienti dal terrazzo del condominio: chi paga? La Legge per Tutti Di quanto aumentarla? Lo decideranno i cittadini: arrivano i referendum condominiali sulla raccolta porta a porta Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, insieme all'assessore all'ambiente Elisa Bettin, e il presidente di Etra S.p.A. Andrea Levorato hanno presentato il nuovo sistema di raccolta rifiuti che sarà ...

Parrocchie di San Magno e Santo Redentore si allacciano al Teleriscaldamento Prosegue con successo la campagna green lanciata da AMGA per diffondere sempre di più nel territorio il teleriscaldamento, il caldo ecologico che fa rima con sicurezza e efficienza e risparmio. Nuovi ...

In genere si bussava ad ogni porta e l'accoglienza era quasi unanime, non solo difrequenta la ... 'Don Pa', c'è più gente alla benedizione delle case che alla riunione di!... La ......strutture condominiali o che includano le unità immobiliari di cui si compone il singolopuò accedere agli sgravi per efficientamento energetico Possono accedere agli sgravi fiscali ...Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, insieme all'assessore all'ambiente Elisa Bettin, e il presidente di Etra S.p.A. Andrea Levorato hanno presentato il nuovo sistema di raccolta rifiuti che sarà ...Prosegue con successo la campagna green lanciata da AMGA per diffondere sempre di più nel territorio il teleriscaldamento, il caldo ecologico che fa rima con sicurezza e efficienza e risparmio. Nuovi ...