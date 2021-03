“Condizioni preoccupanti” Fabrizio Corona | nuova follia in ospedale La notizia dagli avvocati | “Se lo è fatto alle vene”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Da quattro giornièricoverato nel reparto di psichiatria dell’Niguarda di Milano. L’ex re dei paparazzi ci era finito dopo essersi tagliato lea seguito dellache il tribunale di sorveglianza aveva deciso di riportarlo in carcere. Sulla questione era intervenuta mamma Gabriella ieri pomeriggio a ‘La vita in diretta’ con un attacco durissimo che aveva costretto Alberto Matano a intervenire. “Continua a non mangiare e non bere e a volersi fare male. Mio figlio ha sbagliato, è vero. Però ha pagato troppo. Ora se me lo ammazzano no. Io sono disposta ad andare in carcere al suo posto”, ha detto Gabriella che poi ha aggiunto: “Da molti anni è stata dichiarata la grave malattia psichiatrica ditramite tantissime perizie. Lo ha stabilito poi un ...