Con Letta il Pd recupera lo spirito del Lingotto (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’elezione a segretario di Enrico Letta il Pd si trova oggi di fronte a un passaggio particolarmente delicato. Tutti ci chiedono infatti di definire la nostra identità. Rispondo che il Partito Democratico ha un Dna preciso e ben individuabile per chiunque sappia avere un approccio libero da sovrastrutture. Nasce con la vocazione maggioritaria, sulle radici dell’Ulivo, con l’idea di essere uno strumento essenziale nella vita del nostro Paese, qualcosa che serva a determinare un salto di qualità nella scena politica. Un partito fatto di tante anime, (da quella liberal democratica, europeista, ambientalista, cattolica, a quella più direttamente socialdemocratica e di sinistra) e dunque dall’insieme di quei filoni di pensiero che hanno reso possibile prima, e costruito poi, la democrazia nel nostro Paese.Quello che abbiamo vissuto fin qui, anche in modo drammatico, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l’elezione a segretario di Enricoil Pd si trova oggi di fronte a un passaggio particolarmente delicato. Tutti ci chiedono infatti di definire la nostra identità. Rispondo che il Partito Democratico ha un Dna preciso e ben individuabile per chiunque sappia avere un approccio libero da sovrastrutture. Nasce con la vocazione maggioritaria, sulle radici dell’Ulivo, con l’idea di essere uno strumento essenziale nella vita del nostro Paese, qualcosa che serva a determinare un salto di qualità nella scena politica. Un partito fatto di tante anime, (da quella liberal democratica, europeista, ambientalista, cattolica, a quella più direttamente socialdemocratica e di sinistra) e dunque dall’insieme di quei filoni di pensiero che hanno reso possibile prima, e costruito poi, la democrazia nel nostro Paese.Quello che abbiamo vissuto fin qui, anche in modo drammatico, ...

